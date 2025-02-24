شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد ألعاب القوى: إنجاز حازم معوض يؤكد العودة للأرقام القياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوي أن الرقم الذي حققه حازم معوض لاعب منتخب مصر يعد إنجازا يضاف إلى سجل ألعاب القوى المصرية، لافتا إلى أن ظاهرة تحطيم الأرقام القياسية يعكس تطور مستوى الأبطال المصريين وجهود مجلس إدارة الاتحاد في دعم اللاعبين، من أجل استمرار العطاء والتميز الذي يعد نموذجًا للإصرار والتفوق، للمزيد من النجاحات في البطولات القادمة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الإنجازات الأخيرة وتألق عدد من اللاعبين في البطولات الدولية يعزز مكانة مصر في ألعاب القوى، كاشفا أن استراتيجيات الاتحاد تتمثل في دعم اللاعبين الموهوبين من خلال توفير معسكرات تدريبية محلية ودولية وتحسين البرامج التدريبية بإدخال تقنيات حديثة لتطوير الأداء، وزيادة المشاركات في البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات العالمية.

ونجح حازم معوض بطل مصر في سباق 800 متر جري فى تحقيق المركز الثاني برقم مصري قياسي جديد بزمن 1.46.90 بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ليحطم رقم البطل الأوليمبي المصري حمادة الدشناوي بزمن 1.47.65.