بطولة إنكلترا: صلاح المتألق يقود ليفربول للفوز على سيتي والاقتراب من اللقب

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : خطا ليفربول خطوة كبيرة نحو احراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز في كرة القدم بفوزه على مضيفه مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية 2 0 الاحد في مباراة قمة ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

ومرة جديدة تألق النجم المصري محمد صلاح بافتتاحه التسجيل (14) قبل ان يمرر كرة حاسمة للمجري دومينيك سوبوسلاي ليضيف الهدف الثاني (37).

ورفع ليفربول رصيده الى 64 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة على ارسنال الذي سقط على ارضه امام وست هام 0 1 بشكل مفاجىء السبت، لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورت" إنه "من المميز الفوز هنا، هذا الفريق فاز باللقب في السنوات الاربع الماضية وبالتالي من الصعب التغلب عليه على ارضه".

وتابع "يتعين علينا ان نحافظ على هدوئنا في مبارياتنا المقبلة. مصممون على احراز اللقب ونأمل ان نبلغ هذا الهدف".

وتتبقى 11 مباراة لليفربول في الدوري سيخوض 7 منها على ارضه ما يعزز من حظوظه في احراز اللقب العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

اما مانشستر سيتي الذي انهى اسبوعا سيئا بخروجه ايضا من دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الاسباني، فبقي رابعا برصيد 44 نقطة متقدما بفارق الاهداف على نيوكاسل ونقطة على كل من بورنموث وتشلسي.

والفوز هو الاول لليفربول على سيتي على ملعب الاتحاد منذ عام 2015، كما نجح في الفوز على منافسه ذهابا وايابا للمرة الثالثة في موسم واحد منذ انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز موسم 1992 1993.

وحالت اصابة هداف سيتي النروجي العملاق ارلينغ هالاند دون مشاركته في المباراة.

واصيب هالاند في مباراة نيوكاسل الاسبوع الماضي وجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين من دون المشاركة في مواجهة ريال مدريد منتصف الاسبوع في دوري الابطال.

وكانت المسؤولية بالتالي في خط المقدمة على عاتق المهاجم المصري عمر مرموش المنتقل اليه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من اينتراخت فرانكفورت.

وتألق مرموش في آخر مباراة له في الدوري في صفوف فريقه بتسجيله ثلاثية في مرمى نيوكاسل.

بعد بداية جيدة لسيتي، نجح ليفربول في افتتاح التسجيل عندما مرر الارجنتيني الكسيس ماك اليستر كرة قصيرة من ركلة ركنية باتجاه سوبوسلاي فمررها بدوره الى صلاح الذي سددها بيسراه ارتطمت بقدم المدافع الهولندي نايثن اكي خادعة حارس مرماه البرازيلي ايدرسون (14).

والهدف هو الخامس والعشرون لصلاح في الدوري، معززا صدارته لترتيب الهدافين ، رافعا رصيده الى 30 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

يذكر ان الرقم القياسي لصلاح في موسم واحد في صفوف ليفربول كان تسجيله 32 هدفا في موسم 2017 2018.

ورد صلاح الجميل لسوبوسلاي عندما مرر له كرة ليتابعها زاحفة داخل الشباك من دون ان يحرك حارس سيتي ساكنا لها (37).

وفي الشوط الثاني، حاول سيتي تقليص الفارق لكن دفاع ليفربول المنظم حال دون ذلك، علما أن الحكم لم يحتسب للاخير هدفا ثالثا لكورتيس جونز بسبب تسلل سوبوسلاي صاحب التمريرة الحاسمة بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (في ايه آر).

أربعة اهداف في 11 دقيقة

وسجل نيوكاسل 4 اهداف في مدى 11 دقيقة خلال الشوط الاول ليخرج فائزا على ضيفه نوتنغهام فوريست 4 3، في مباراة مثيرة في مجرياتها.

ورفع نيوكاسل رصيده الى 44 نقطة وصعد الى المركز الرابع، مستغلا خسارة تشلسي امام استون فيلا 1 2 وبورنموث امام ولفرهامبتون 0 1 ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة. في المقابل، بقي نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، ثالثا برصيد 47 نقطة.

على ملعب "سانت جيمس بارك"، وجد نيوكاسل نفسه متخلفا في مطلع المباراة عندما سجل الضيوف هدفا بواسطة كالوم هادسون اودوي بكرة زاحفة من خارج المنطقة بعد مرور 6 دقائق.

لكن رد نيوكاسل كان صاعقا لأنه جاء بأربعة اهداف في مدى 11 دقيقة.

ادرك الشاب لويس مايلي التعادل عندما سيطر على الكرة داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك (23).

ثم تقدم نيوكاسل بعدها بدقيقتين عندما استغل جايكوب مورفي كرة عرضية رأسية ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة جدا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنيوكاسل اثر لمسة يد على النيجيري أولا أوينا داخل المنطقة، فانبرى لها السويدي ألكسندر أيزاك مانحا التقدم 3 1 لفريقه (33).

ولم يكن نوتنغهام يستفيق من صدمة الهدف الثالث حتى اضاف نيوكاسل الرابع بعدها بدقيقة واحدة بواسطة ايزاك نفسه الذي سدد كرة بيسراه ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت حارس مرماه.

ورفع أيزاك رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم والخمسين له في الدوري الانكليزي منذ انضمامه الى نيوكاسل من ريال سوسييداد قبل 3 سنوات.

ونزل نوتنغهام بوجه مغاير في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر مدافعه الصربي العملاق نيكولا ميلينكوفيتش الذي استغل كرة عرضية من النيوزيلندي كريس وود ليتابعها بكعب القدم من مسافة قريبة داخل الشباك (63).