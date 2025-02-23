شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز وسام أبو على للمشاركة أساسيا أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تجهيز وسام أبو علي مهاجم الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري.

وشارك وسام أبو علي بديلا في آخر مباراتين للأهلي أمام الإسماعيلي والزمالك، ويرغب الجهاز الفني في الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباراة القادمة أمام الحرس.

بعيدا عما سبق، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة رامي ربيعة مدافع الفريق من المشاركة في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناته من ضغط المباريات ومشاركته في عدد كبير من المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ويخطط كولر إلى عودة مصطفى العش للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود بجوار أشرف داري على حساب رامي ربيعة، من أجل إراحة الأخير وتطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الخط الخلفي لتجهيز كل اللاعبين.

على جانب آخر، تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود القادمة بالدورى المصرى، بعد ظهوره مؤخراً بقناع الوجه، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة في الوجه يؤدي على أثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.