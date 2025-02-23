شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 2 / 2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 ويستعيد صدارة الدورى بفارق 3 نقاط عن الأهلى.

بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 ويستعيد صدارة الدورى بفارق 3 نقاط عن الأهلى

فاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

أفشة يواصل الغياب عن الأهلي أمام حرس الحدود بسبب شد السمانة

يواصل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد عضلة السمانة.

غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي جناح نادي الأفريقي لمدة سنتين ونصف

أنهى نادي غزل المحلة، اليوم، إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، جناح نادي الأفريقي التونسي، لمدة موسمين ونصف، في صفقة تدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم شيكا لاعب الزمالك يخضع لـ"مسح ذري" اليوم وزوجته تكشف تطورات حالته

يخضع إبراهيم شيكا ، لاعب فريق الزمالك المصاب بالسرطان، لمسح ذرى في أحد المستشفيات اليوم، ضمن البرنامج العلاجي المحدد له.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد عقد محمد الشناوى

يضع مسئولو النادى الأهلى، فى الأيام الحالية، الرتوش الأخيرة على ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى قائد الفريق، تمهيداً للإعلان بشكل رسمي، بعدما اتفق الحارس الدولى مع مسئولى ناديه بشكل نهائي على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

ديسابر أبرز المرشحين لخلافة علي ماهر فى المصري

فتحت إدارة النادي المصري خط تواصل مع الفرنسي سبستيان ديسابر مدرب الإسماعيلي السابق، وذلك للتفاوض حول إمكانية التعاقد معه لخلافة علي ماهر في تدريب الفريق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

الأهلي يناقش مستقبل مارسيل كولر بعد أخطاء مباراة القمة أمام الزمالك

يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديداً بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا، بعد الأخطاء التى وقع فيها المدرب خلال مباراة القمة أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

علي ماهر يفسخ تعاقده مع المصري بالتراضي بين الطرفين

اتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

شيكابالا وفتوح ينتظمان فى مران الزمالك الجماعى بعد التأكد من جاهزيتهما

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري.

يحيى عطية الله خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وحرس الحدود

تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله ، ظهير أيسر الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود القادمة بالدورى المصرى، بعد ظهوره مؤخراً بقناع الوجه، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

على لطفى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة زد والمحلة

حصل على لطفى حارس مرمى زد إف سى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة فى الجولة الـ15 من دورى نايل فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة .

زد يعود لسكة الانتصارات أمام المحلة فى الدورى بعد 6 جولات بلا فوز

عاد فريق زد ، بقيادة مجدى عبد العاطى، لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد 43 يوما بلا فوز فى منافسات بطولة الدورى بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ15 من دورى nile.

الأهلى يستعرض مشاركة أشرف بن شرقى الأولى فى القمة 129.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد تسجيل مشاركته الأولى مع الفريق الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.