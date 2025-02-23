شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج لاعب نادي بيراميدز إبراهيم عادل بلقب أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وفاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.