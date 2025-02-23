شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج لاعب نادي بيراميدز إبراهيم عادل بلقب أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ15 من الدوري على استاد الدفاع الجوي.
وفاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.
تقدم بيراميدز فى الدقيقة 28 بهدف سجله إبراهيم عادل من كرة عرضية من الجهة اليمنى من فيستون ماييلى ذهبت إلى منتصف منطقة الجزاء ليسددها ابراهيم عادل فى مرمى الطلائع.
وفى الدقيقة 85 نجح طلائع الجيش فى إدراك هدف التعادل عن طريق أحمد سمير بتمريرة رأسية من جوديون شيكا داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.
وفى الدقيقة 94 نجح محمد حمدى فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز، ليبتعد الفريق السماوى بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 20 نقطة فى المركز الثامن.
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