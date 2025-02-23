شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على طلائع الجيش 2-1 ويستعيد صدارة الدورى بفارق 3 نقاط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 09:08 م

فاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.

تقدم بيراميدز فى الدقيقة 28 بهدف سجله ابراهيم عادل من كرة عرضية من الجهة اليمنى من فيستون ماييلى ذهبت إلى منتصف منطقة الجزاء ليسددها إبراهيم عادل فى مرمى الطلائع.



احتفال إبراهيم عادل



بداية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وفى الدقيقة 85 نجح طلائع الجيش فى إدراك هدف التعادل عن طريق أحمد سمير بتمريرة رأسية من جوديون شيكا داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وفى الدقيقة 94 نجح محمد حمدى فى إحراز الهدف الثانى لبيراميدز، ليبتعد الفريق السماوى بصدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 20 نقطة فى المركز الثامن.

وخاض بيراميدز 15 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 36 نقطة من 11 انتصارا و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 15 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و5 هزائم.



بيراميدز وطلائع الجيش الدورى المصرى



جانب من المباراة



طاقم التحكيم



طلائع الجيش وبيراميز محمد حمدى