شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يتعادل لطلائع الجيش أمام بيراميدز بهدف لمثله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش في إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ، كان إبراهيم عادل تقدم لبيراميدز في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي



احتفال إبراهيم عادل



بداية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش



بيراميدز وطلائع الجيش الدورى المصرى



جانب من المباراة



طاقم التحكيم



طلائع الجيش وبيراميز محمد حمدى