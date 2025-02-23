شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح بيراميدز في التقدم على طلائع الجيش بهدف دون مقابل، عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 28 من عمر المباراة المقامة باستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات الجولة الـ15 لمسابقة دورى نايل.



احتفال إبراهيم عادل

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس.

وخاض بيراميدز 14 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.



بداية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش



بيراميدز وطلائع الجيش الدورى المصرى



جانب من المباراة



طاقم التحكيم



طلائع الجيش وبيراميز محمد حمدى