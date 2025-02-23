اخبار الرياضه

بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 1/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 2/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 3/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 4/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 5/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 6/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 7/8
  • بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيثم عويس - تصوير محمد الحصرى

الأحد، 23 فبراير 2025 07:39 م

نجح بيراميدز في التقدم على طلائع الجيش بهدف دون مقابل، عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 28 من عمر المباراة المقامة باستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات الجولة الـ15 لمسابقة دورى نايل.

احتفال إبراهيم عادل
احتفال إبراهيم عادل

 

جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس.

وخاض بيراميدز 14 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

بداية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
بداية مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

 

بيراميدز وطلائع الجيش الدورى المصرى
بيراميدز وطلائع الجيش الدورى المصرى

 

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

طاقم التحكيم
طاقم التحكيم

 

طلائع الجيش وبيراميز محمد حمدى
طلائع الجيش وبيراميز محمد حمدى

 

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements