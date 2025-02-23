شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يتعادل لطلائع الجيش أمام بيراميدز بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش في إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ، كان إبراهيم عادل تقدم لبيراميدز في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي