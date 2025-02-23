شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير يتعادل لطلائع الجيش أمام بيراميدز بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش في إدراك هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ، كان إبراهيم عادل تقدم لبيراميدز في الدقيقة 28 من عمر المباراة .
ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي
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