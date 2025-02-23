شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار يفوز على مصر بتصفيات أفريقيا لكرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تلقى منتخب السلة رجال بقيادة محمد الكردانى هزيمة أمام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 82-76 بثالث جولات تصفيات أمم أفريقيا التى تقام بمدغشقر، وتختتم منافساتها اليوم.

وتأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى الافروباسكت التى تقام بأنجولا العام الجارى، بعد احتلال المركز الثانى بالمجموعة الرابعة بالتصفيات.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- ميدو ربيع - مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة السلة 12 لاعبًا وهم: ”إيهاب أمين، أحمد عادل، ميدو طه، يوسف شحاتة، مهاب ياسر، عمرو زهران، يوسف شوشة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، مصطفى كيجو، عمر طارق”.