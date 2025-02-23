شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض مشاركة أشرف بن شرقى الأولى فى القمة 129.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، بعد تسجيل مشاركته الأولى مع الفريق الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشارك بن شرقي في الدقيقة 60 من عمر المباراة ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة قبل أن تنتهي مباراة القمة 129 بالتعادل الإيجابي 1/1.

بعيدا عما سبق، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إراحة رامي ربيعة مدافع الفريق من المشاركة في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناته من ضغط المباريات ومشاركته في عدد كبير من المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ويخطط كولر إلى عودة مصطفى العش للمشاركة أساسيا في مباراة حرس الحدود بجوار أشرف داري على حساب رامي ربيعة، من أجل إراحة الأخير وتطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الخط الخلفي لتجهيز كل اللاعبين.

على جانب آخر، تأكد خروج الدولي المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود القادمة بالدورى المصرى، بعد ظهوره مؤخراً بقناع الوجه، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق بقيادة أحمد جاب الله.

ويعاني يحيى عطية الله من إصابة في الوجه يؤدي على إثرها برنامجاً تأهيلياً حالياً للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى يحيى عطية الله جراحة لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، ويخوض حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.