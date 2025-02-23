شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة زد وغزل المحلة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق زد نغمة الانتصارات بالفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ15 من دورى نايل، تقدم مُعط ماجاسا بالهدف الأول لزد في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل "ميسى" الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل زد :-

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي

الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.