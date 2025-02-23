شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام ميدو يحتفل بعيد ميلاده الـ42 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالقلعة البيضاء حاليا اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ42، فهو من مواليد 23 فبراير 1983، ويعد ميدو من أبرز نجوم الكرة المصرية والأفريقية والعربية بعد تألقه كلاعب في الدوريات الأوروبية.

بدأ ميدو مشواره مع الكرة في قطاع الناشئين في نادى الزمالك وعمره لم يتجاوز 7 سنوات وتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة البيضاء وعمره لم يتجاوز 17 عاما وشارك أمام الألومنيوم، ثم توجه إلى بلجيكا للاحتراف في صفوف نادى جنت، وقدم مستوى رائعا خطف الأنظار بتسجيل 11 هدفا، وبعد بلجيكا انتقل لصفوف أياكس أمستردام الهولندي، ليبدأ رحلة جديدة من التألق وخطف الأنظار عالميا، حيث حصد 4 بطولات مع أياكس هي الدورى الهولندي مرتين والكأس والسوبر الهولندي، وبعد هولندا رحل ميدو إلى سيلتا فيجو الإسبانى على سبيل الإعارة.

وبعد تالق ميدو في الدورى الاسبانى نجح مارسيليا الفرنسي في التعاقد معه ثم انتقل لروما الإيطالى قبل دخول عالم الأضواء الأكثر توهجا في الدورى الإنجليزى بعد الانتقال لصفوف توتنهام هوتسبير، حيث التألق وتسجيل تاريخ كبير قبل اللعب لعدة أندية أخرى ميدلسبره، ويجان أتلتيك، ووست هام يونايتد.

وعاد ميدو بعد رحلة الاحتراف إلى الزمالك قبل الاعتزال والاتجاه لعالم التدريب في سن الثلاثين عاما، حيث تولى قيادة الزمالك في عام 2013، ونجح في قيادة الأبيض للفوز بكأس مصر.

وبعد الرحيل عن الزمالك خاض ميدو عدة تجارب تدريبية، أبرزها بعدها وادى دجلة والإسماعيلي والوحدة السعودي ومصر المقاصة.

ومؤخرا اُختير أحمد حسام ميدو عضوا بلجنة التخطيط لقطاع الكرة في نادى الزمالك مع الثنائى عمرو الجناينى وحازم إمام وحسين لبيب رئيس اللجنة.