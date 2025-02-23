شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على طلائع الجيش بهدف إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 07:52 م

تقدم فريق بيراميدز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا باستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف بيراميدز إبراهيم عادل فى الدقيقة 27 من أحداث المباراة من كرة عرضية من الجهة اليمني من فيستون ماييلي ذهبت إلى منتصف منطقة الجزاء روّضها إبراهيم عادل وسددها فسكنت المرمى.

وحاول لاعبو الفريق المنافس إدراك التعادل إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم بيراميدز بهدف.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي