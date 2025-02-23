الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يظفر بـ 30 ميدالية في كأس الاتحاد للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول للناشئين والناشئات في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو التي اختتمت اليوم في نادي الشارقة للألعاب الفردية، بعد أن جمع 30 ميدالية ملونة في رقم قياسي مميز يعكس مكانته المتميزة على مستوى تايكواندو الإمارات.

بدوره أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش أن النتائج والأداء الفني المتطور يؤكد مكانة النادي العالية في التايكواندو.