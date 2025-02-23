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الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يظفر بـ 30 ميدالية في كأس الاتحاد للتايكواندو

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

  • الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يظفر بـ 30 ميدالية في كأس الاتحاد للتايكواندو 1/2
  • الامارات | «الفجيرة للفنون القتالية» يظفر بـ 30 ميدالية في كأس الاتحاد للتايكواندو 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول للناشئين والناشئات في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو التي اختتمت اليوم في نادي الشارقة للألعاب الفردية، بعد أن جمع 30 ميدالية ملونة في رقم قياسي مميز يعكس مكانته المتميزة على مستوى تايكواندو الإمارات.
بدوره أكد مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبوشاويش أن النتائج والأداء الفني المتطور يؤكد مكانة النادي العالية في التايكواندو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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