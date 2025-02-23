بطولة إنكلترا: 4 أهداف في 11 دقيقة لنيوكاسل تضعه في المركز الرابع

الرياص - اسماء السيد - لندن : سجل نيوكاسل 4 اهداف في مدى 11 دقيقة خلال الشوط الاول ليخرج فائزا على ضيفه نوتنغهام فوريست 4 3، في مباراة مثيرة في مجرياتها الاحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع نيوكاسل رصيده الى 44 نقطة وصعد الى المركز الرابع، مستغلا خسارة تشلسي امام استون فيلا 1 2 وبورنموث امام ولفرهامبتون 0 1 ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة. في المقابل، بقي نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، ثالثا برصيد 47 نقطة.

على ملعب "سانت جيمس بارك"، وجد نيوكاسل نفسه متخلفا في مطلع المباراة عندما سجل الضيوف هدفا بواسطة كالوم هادسون اودوي بكرة زاحفة من خارج المنطقة بعد مرور 6 دقائق.

لكن رد نيوكاسل كان صاعقا لأنه جاء بأربعة اهداف في مدى 11 دقيقة.

ادرك الشاب لويس مايلي التعادل عندما سيطر على الكرة داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل الشباك (23).

ثم تقدم نيوكاسل بعدها بدقيقتين عندما استغل جايكوب مورفي كرة عرضية رأسية ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة جدا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنيوكاسل اثر لمسة يد على النيجيري أولا أوينا داخل المنطقة، فانبرى لها السويدي ألكسندر أيزاك مانحا التقدم 3 1 لفريقه (33).

ولم يكن نوتنغهام يستفيق من صدمة الهدف الثالث حتى اضاف نيوكاسل الرابع بعدها بدقيقة واحدة بواسطة ايزاك نفسه الذي سدد كرة بيسراه ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت حارس مرماه.

ورفع أيزاك رصيده الى 19 هدفا هذا الموسم والخمسين له في الدوري الانكليزي منذ انضمامه الى نيوكاسل من ريال سوسييداد قبل 3 سنوات.

ونزل نوتنغهام بوجه مغاير في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر مدافعه الصربي العملاق نيكولا ميلينكوفيتش الذي استغل كرة عرضية من النيوزيلندي كريس وود ليتابعها بكعب القدم من مسافة قريبة داخل الشباك (63).