شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعود لسكة الانتصارات أمام المحلة فى الدورى بعد 6 جولات بلا فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق زد ، بقيادة مجدى عبد العاطى، لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد 43 يوما بلا فوز فى منافسات بطولة الدورى بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الـ15 من دورى nile.

سجل ماجاسا الهدف الأول لزد في الدقيقة 27، وأضاف أحمد عادل "ميسى" الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

6 مباريات بلا انتصار

تراجع فريق زد بشكل كبير بعدما فشل فى تحقيق الفوز فى آخر 6 مباريات، حيث سقط أمام بيراميدز وسموحة ثم تعادل مع المصرى والبنك الأهلى وسيراميكا، ويعود آخر فوز للفريق إلى 11 يناير الماضى عندما فاز على الاتحاد السكندرى، ليعود اليوم لسكة الانتصارات بالفوز على غزل المحلة.

جاء تشكيل زد :-

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي

الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.