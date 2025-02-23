شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا تحصد ذهبية زوجي الرجال ببطولة The Clash volleyball 2025 والان مع تفاصيل الخبر

توج الفريق الصربي المكون من الثنائي ماركو ماكريتش ولوكا جوتشا، بلقب زوجي الرجال ببطولة The Clash volleyball 2025 المُقامة فى سهل حشيش، تحت رعاية وتنظيم المتحدة للرياضة، بعد الفوز على الثنائي جيرمي جانكيز من سويسرا وجورج باسكال من إسبانيا بنتيجة شوطين دون رد.

وانطلقت فعاليات بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية في سهل حشيش بالغردقة، في الفترة من 20 فبراير واستمرت حتى يوم 23 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من نخبة الفرق العالمية، في حدث رياضي كبير يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة الرياضية الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة 99 فريقًا من 30 دولة، بإجمالي 200 لاعبًا ولاعبة، حيث أقيمت منافسات مرحلة المجموعات في اليوم الأول، وتتضمنت 240 مباراة على 30 ملعبًا، مما يعكس حجم وأهمية هذا الحدث.

وتُبث البطولة مباشرة عبر منصة الشركة المتحدة للرياضة ومجموعة قنوات أون سبورت وكورة بلس، لوصول المباريات إلى أكبر عدد من الجماهير.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن جهود الشركة المتحدة للرياضة لدعم الرياضات المختلفة وتعزيز السياحة الرياضية في مصر، من خلال استضافة فعاليات رياضية عالمية تسلط الضوء على إمكانيات مصر التنظيمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة.