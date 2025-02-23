شكرا لقرائتكم خبر عن جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول كأس العالم للرجال والسيدات والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا ومثلهم من اللاعبات نظرا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” مهند شعبان، معتز وائل، محمد حسام، أسامة زكي، مصطفى أبو عامر، عمر عامر ، محمد حاتم، أحمد أسامة عبد الحميد، مازن شعبان، سيف سليمان، علي إيهاب ومحمد تامر".

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من “فريدة أبو هاشم، ملك إسماعيل، جنا عطية، زينة عامر، جنة وليد ، سارة عمرو، عاليا عنايت، للي فرج، كارمة هانى، هبة الله عمرو، شهد عادل وريتاج علاء".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني لتصفيات الرجال والسيدات في الثامنة مساء الإثنين 24 فبراير، على أن تبدأ المنافسات صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير بتصفيات فردي السيدات، وسيكون جدول المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة صباحا مسابقة السلاح، ثم الموانع، ثم السباحة وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".

فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي "9.30 صباحا الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن".

وتبدأ تصفيات فردي الرجال يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، على أن يكون جدول كل مجموعة مثل ما كان عليه في تصفيات السيدات.

وسيعقد الاجتماع الفني للدور نصف النهائي التاسعة مساء الأربعاء، على أن ينطلق الدور قبل النهائي للسيدات، عند الساعة 11.05 ظهر الخميس 27 فبراير بمسابقة السلاح "النقاط الإضافية" للمجموعة الأولى على أن تتوالى باقي المسابقات خلال 90 دقيقة من البداية، وستبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة 3.05 عصرا بمسابقة السلاح أيضا على أن تتوالى باقي المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.

وينطلق الدور قبل النهائي للرجال صباح الجمعة 28 فبراير، في نفس الموعد مثل قبل نهائي السيدات وبنفس النظام والترتيب للمجموعتين الأولى والثانية.

ويقام نهائي الرجال والسيدات صباح السبت 1 مارس القادم، حيث تبدأ فترة التسخين للسيدات عند التاسعة صباحا وتبدأ المسابقة عند الساعة 10.05 صباحا وسيتم تسليم الميداليات للسيدات عند الساعة 12.15 ظهرا، ويبدأ نهائي الرجال بعمليات التسخين عند الساعة الواحدة ظهرا وتبدأ المسابقة الساعة 2.05 عصرا وسيتم تسليم ميداليات الرجال الساعة 4.15 عصرا.