شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يعود لدورى المحترفين بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، إلى دورى المحترفين مرة أخرى عبر بوابة القيادة الفنية لنادى الداخلية بعد رحيله عن الزمالك بعد إقالة السويسرى كريستيان جروس.

واتفق نادى الداخلية مع أمير عزمى مجاهد لقيادة الفريق خلفا للراحل عمر جمال نجم الإسماعيلى السابق، الذى قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد الخسارة من ديروط فى الجولة الثالثة والعشرين.

وكان أمير عزمى مجاهد له أكثر من تجربة داخل دورى المحترفين والتى يأتى أبرزها عندما قاد السكة الحديد للمنافسة على الصعود التى خسرها فى الأمتار الأخيرة لصالح فريق زد.

ويحتل فريق الداخلية المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة، بعد الخسارة الكبيرة التى تعرض لها أمام ديروط بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة المقاولون العرب ووى 1 / 1، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من دورى المحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثانى، ورفع فريق وى رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بترتيب دورى المحترفين.

وفى مفاجأة كبرى، حقق فريق طنطا فوزا قاتلا بهدف نظيف على أبو قير للأسمدة، ليرفع طنطا رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، فيما بقى أبو قير للأسمدة عند النقطة 40 في المركز الثالث.

وقلب الترسانة تأخره أمام المنصورة بهدف لفوز بهدفين أوتو، ليتقدم الترسانة إلى المركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما بقى فريق المنصورة عند النقطة 18 في المركز الثامن عشر.

وفى باقى المباريات تعادل كهرباء الإسماعيلية مع راية بهدف لمثله، وسبورتنج مع منتخب السويس بنفس النتيحة، وبترول أسيوط مع بلدية المحلة سلبيا، والقناة مع أسوان بنفس النتيجة، وفاز ديروط على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز بروكسى على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل وادى دجلة مع السكة الحديد بهدف لمثله.