شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى يهزم المحلة بهدفى ماجاسا وميسى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ15 من دورى نايل ، تقدم مُعط ماجاسا بالهدف الأول لزد في الدقيقة 27 ، وأضاف أحمد عادل " ميسى " الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر .

جاء تشكيل زد :-

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا

الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي

الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف

الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.