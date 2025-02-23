شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى يهزم المحلة بهدفى ماجاسا وميسى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ15 من دورى نايل ، تقدم مُعط ماجاسا بالهدف الأول لزد في الدقيقة 27 ، وأضاف أحمد عادل " ميسى " الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر .
جاء تشكيل زد :-
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال
الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا
الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين
فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى :-
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي
الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف
الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.
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