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زد إف سى يهزم المحلة بهدفى ماجاسا وميسى بدورى نايل

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زد إف سى يهزم المحلة بهدفى ماجاسا وميسى بدورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما بإستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الـ15 من دورى نايل ، تقدم مُعط ماجاسا بالهدف الأول لزد في الدقيقة 27 ، وأضاف أحمد عادل  " ميسى " الهدف الثانى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 19 نقطة في المركز التاسع ، بينما توقف رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر .

جاء تشكيل زد :-

حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: سامح إبراهيم – محمد إسماعيل – أحمد طارق – علي جمال
الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – معط ماجاسا
الهجوم: مصطفى سعد – مصطفى زيكو – شادي حسين

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: يحيى زكريا - أحمد فتحي – عمرو الجزار – موسى فراوي
الوسط: أحمد فوزي – موري توريه – محمد أشرف
الهجوم: عبده يحيى – محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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