شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وإبراهيم عادل وماييلى فى تشكيل بيراميدز ضد طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل الطلائع ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس.

وخاض بيراميدز 14 مباراة في الدوري استطاع الحصول منها على 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.