شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يدعم حراسة مرمى بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز خدمات حارس المرمى أحمد الشناوى فى مواجهة الاتحاد السكندرى المحدد لها الجمعة المقبل بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز ، أسباب غياب حارس الفريق أحمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وخروجه من القائمة.

وأوضح المنيري أن الشناوي خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت تعرض لإصابة بكدمة شديدة في الضلوع بسبب التحام قوي داخل المنطقة.