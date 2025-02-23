شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة التصنيف العالمي للاسكواش تشعل المنافسة المصرية فى نهائي بطولة تكساس والان مع تفاصيل الخبر

ضمنت مصر لقبي الرجال والسيدات بعد تأهل رباعي مصري إلى الدور النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتلتقي فى الساعات الأولى من صباح غد، الاثنين، هانيا الحمامي مع مواطنتها المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر في نهائي السيدات، كما يلتقي مصطفى عسل مع مواطنه المصنف الأول على العالم علي فرج في نهائي الرجال.

وباتت المنافسة على التصنيف العالمي للرجال على المحك، بعد تأهل مصطفى عسل المصنف الثاني عالمياً لمواجهة علي فرج المصنف الأول في المباراة النهائية ببطولة تكساس، بينما استقرت نوران جوهر على صدارة تصنيف السيدات لتواصل ابتعادها عن نور الشربيني المصنفة الثانية والتي ودعت البطولة من نصف النهائي.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

إضافة إلى 16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.