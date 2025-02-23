شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب رواندا للكرة النسائية لخوض مباراة إياب التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة صباح اليوم، الأحد، بعثة منتخب رواندا الأول لكرة القدم النسائية استعدادا لخوض مباراة إياب التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أمام المنتخب الوطنى والمقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأقيمت مباراة الذهاب أقيمت فى العاصمة الرواندية كيجالى، الجمعة الماضى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى للكرة النسائية بهدف نظيف سجلته اللاعبة حبيبة عصام.

وحضر المباراة في كيجالى أعضاء السفارة المصرية والجالية المصرية، على رأسهم السفيرة نرمين الظواهري، والتي وجهت الدعوة إلى سفراء الدول العربية في رواندا، وحضر منهم سفراء الجزائر، السودان، وليبيا، والقائمان بالأعمال القطري والإماراتي، والذين شجعوا منتخب مصر وأثنوا على أداء اللاعبات.

وتتجه بعثة المنتخب المصري مباشرة فور وصولها مطار القاهرة اليوم إلى مدينة الإسماعيلية، حيث يستضيف ستاد قناة السويس مباراة الإياب، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل.