إحصائيات لا تفوتك فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

انتهت مباراة الأهلى والزمالك فى القمة 129 بالجولة الخامسة عشرة بالدورى الممتاز بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق على ملعب استاد القاهرة، وشهدت القمة إحصائيات مهمة لكلا الفريقين نرصدها كالتالى:

استحوذ الأهلى على الكرة بنسبة 55%، مقابل 45% للزمالك.

نجح الأهلى فى تمرير 402 تمريرة صحيحة من أصل 484، بينما نجح الزمالك فى نقل 328 تمريرة صحيحة من أصل 415.

صنع الأهلى 7 أهداف مقابل 5 للزمالك.

نجح الأهلى فى استخلاص الكرة 105 مرات، مقابل 87 للزمالك.

وتعادل الأهلي والزمالك بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أشرف بن شرقي هدف الأهلي في الدقيقة 72 في الظهور الأول له بالقميص الأحمر بعدما إنتقل للقلعة الحمراء في انتقالات الشتوية الأخيرة عقب فسخ عقده مع الريان القطري، وأحرز بنتايك هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 84 لينجح الثنائي المغربي بن شرقي وبنتايك في تسجيل هدفي المباراة.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يُهزم، وسجل 27 هدفا وتلقت شباكه 9، كما يرتفع رصيد الزمالك إلى 28 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 15مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 15.