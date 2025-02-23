شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يواصل الغياب عن الأهلي أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 02:15 م

يواصل ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدورى بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يغيب ياسر إبراهيم عن الأهلى أسبوعين قادمين بعدما تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز بالدوري.

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلى فى 194 مباراة بكل البطولات وسجل عشرة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا حصد ياسر إبراهيم مع الأهلى منذ انضمامه للمارد الأحمر 16 بطولة وشارك في مباريات كبيرة على رأسها نهائي القرن الشهير مع الزمالك والذى وصفت الجماهير الحمراء أداءه فيه بـ"المقاتل" وكذلك مباراة الهلال السعودى بكأس العالم للأندية التي سجل فيها هدفين ليقود المارد الأحمر للتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوال

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.