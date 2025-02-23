شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى مدرب الفريق، إلى التدريبات اليوم الأحد، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها طارق مصطفى للاعبين عقب الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواصل البنك الأهلي عروضه القوية في الدوري.

وحصد البنك الأهلي 25 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعد خوض 15 جولة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو البنك الأهلي 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقبلة، والتي تجمع الفريقين يوم الخميس القادم الموافق 27 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بمواصلة الانتصارات والعروض القوية، وقال مدرب البنك الأهلي في تصريحات عقب مواجهة الاتحاد، "لم يكن التوفيق حليفنا في البداية ولكننا اكتسبنا احترام الجميع، لسنا من الفرق التي تعاقدت مع العديد من اللاعبين، تعاقدنا مع 8 فقط وهناك فرق ضمت 15 أو 16 لاعبا ولكن المسألة بالكيف وليس الكم".