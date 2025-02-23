شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد محمد نصر أمام فاركو بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 02:15 م

يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة عماد سليمان، جهود مدافعه محمد نصر فى مباراة فاركو المقبلة بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد نصر عن مباراة المصرى لحصوله على الإنذار الثالث أمام الأهلى والتى خسرها الفريق برباعية نظيفة، ليتم إيقافه أمام المصرى، ويعود أمام فاركو.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان المجلس قرر تعيين جهاز فنى مؤقت بعد الموافقة على رحيل حمد إبراهيم عن منصبه يضم كلا من عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوى مدربا، وكابتن أحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.

وكان عماد سليمان قد شغل منصب المشرف على الكرة، قبل تعيينه كمدير فني مؤقت للإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم عقب الخسارة من الجونة في الدوري.