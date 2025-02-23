شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يقود اليوم مران المصرى دون راحة استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة فريق سموحة، حيث أبلغ علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي لاعبيه، بالانتظام في التدريبات داخل معسكر القاهرة، دون راحة بعد التعادل مع الإسماعيلي.

وكان مصدر بالنادي المصري كشف حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بخصوص استقالة علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي من منصبه، بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن علي ماهر لم يتقدم باستقالته من تدريب الفريق، وأبلغ اللاعبين بموعد المران فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، استعدادا للقاء القادم أمام سموحة.

ويلتقي المصري مع سموحة في الرابعة عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني.

كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.