شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد فضية بطولة كأس العالم للكروكيه للفرق فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 02:04 م

حصل منتخب مصر للجولف كروكيه المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للكروكيه للفرق، التى أقيمت خلال الفترة من 17 و حتى 23 فبراير الجارى، فى مركز تسمانيا الشمالي للكروكيه باستراليا.

مثل منتخب مصر فى البطولة كل من: محمد نصر ( قائد الفريق ) ، ياسر سيد ، خالد كامل ، محمد وليد ، محمد طه ، تحت قيادة المدير الفنى مصطفي عيسي.

وانتهت البطولة بفوز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول و جاء المنتخب المصري في المركز الثاني ومنتخب أستراليا في المركز الثالث في واحدة من أقوي النسخ لبطولات العالم للفرق.

وصرح محمد علي نائب رئيس الاتحاد فى تصريحات صحفية أن العمل سيبدأ من الآن والتخطيط للفوز بالبطوله القادمة ويشكر جميع اللاعبين والمدير الفني علي المجهود المبذل في وقت قصير من توليه المسئولية.