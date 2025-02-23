شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة أسفل الظهر وراء استبعاد أحمد الشناوي من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش بالدوري غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ليتولي شريف إكرامي حراسة عرين السماوي في تلك المباراة.

وجاء غياب أحمد الشناوي بسبب تعرض اللاعب لكدمة أسفل الظهر، ليقرر الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لحين شفائه من الإصابة.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، قد أعلن قائمة مباراة طلائع الجيش التى تقام في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.