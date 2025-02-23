شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال سيتى كلوب على العهد.. 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ أبطال سيتى كلوب على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالمنافسة بقوة على كل الألقاب والبطولات ، وتوج منتخب أندية سيتي كلوب للسباحة، بـ11 ميدالية متنوعة في ختام منافسات بطولة الجيزة الشتوية للسباحة القصيرة التي اختتمت أمس السبت.

أحرز الميدالية الذهبية لسيتي كلوب يوسف أحمد مجدي عليوة في سباق 50 متر حرة لمرحلة 14 سنة، كما تمكن يوسف أيضاً من إحراز فضية في سباقي 50 متر ظهر بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين في سباقي 100 متر حرة و 50 متر ظهر للمرحلة السنية نفسها.



ريتال أحمد



كما تمكنت ريتال أحمد من إضافة الميدالية الأخيرة لرصيد سيتي كلوب في البطولة عندما تمكنت من الفوز ببرونزية سباق 50 متر صدر لمرحلة 15 سنة.

وكان بطلا سيتي كلوب قد انضما إلى فرع النادي بطنطا لتعلم السباحة وفق أحدث الطرق التعليمية الحديثة في التعامل مع النشء، تحت إشراف جهاز ألعاب الماء بسيتي كلوب طنطا بقيادة وليد عوض الله المدير الفني ومحمد وجدي وأحمد الديناري المدربين.



حمزة عبد الفتاح



يذكر أن منتخب "سيتي كلوب" قد اختتم منافسات مرحلتي 11 ، 12 سنة بإحراز 5 ميداليات اختتمتها إرم أحمد محمود في سباق 50 متر حرة بنات، لتكون الميدالية الثانية للاعبة نفسها التي أحرزت أيضاً برونزية سباق 100 متر حرة، فيما تمكن أبناء سيتي كلوب من إحراز ثلاثة ميداليات ( فضيتين وبرونزية ) في مرحلة 11 سنة أولاد، حيث أحرز الفضيتين عز الدين عبد الفتاح في سباق 50 متر ظهر ، وحمزة أحمد غرابة في سباق 100 حرة، كما أحرز اللاعب نفسه ميدالية برونزية في سباق 200 متر صدر، وتمكن آدم محمد شبل من سيتي كلوب شبين الكوم من إحراز فضية 50 متر فراشة في مرحلة 13 سنة.



عز الدين عبد الفتاح



وينتمي صاحبا ميداليات مرحلتي 11 ، 12 سنة إلى فرع سيتي كلوب بطنطا، فيما تعد إرم من بنات سيتي كلوب كفر الشيخ التي تعلمت من خلاله السباحة على مدار سنتين ويقوم عليه جهاز فني متكامل يتكون من الكباتن : أحمد الحجري ووليد محمود ومحمود محي بالإضافة إلى مدربي التجهيزي : محمد المصري وعصام عرفه وعبد الله ناصر وعماد السيد واحمد خليفه ومصطفي خليل ومحمود جمال و معلمو المدارس: عمر المملوك وصلاح الدين محي واحمد السقا.

وتأتي النتائج الإيجابية لناشئي وبراعم سيتي كلوب في هذه المراحل السنية للسباحة مؤشرًا لنجاح خطة الجهاز الفني لألعاب الماء بمجموعة أندية سيتي كلوب بقيادة الكابتن طارق لبيب ونائبه الكابتن محمد مسعد بالتركيز على مراحل الناشئين في بناء قاعدة للسباحة في جميع أفرع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة المنتخبات الوطنية في المراحل السنية الناشئة والمستوى الأول مستقبلاً.



يوسف مجدى



كما تأتي خطة السباحة في سيتي كلوب ضمن استراتيجية قطاع الرياضة بالمجموعة بنشر جميع اللعبات الرياضية بين أوساط الأجيال الجديدة في كل المحافظات من خلال فروع سيتي كلوب الموجودة في كل منها ، للمساهمة في مستقبل الرياضة المصرية على أسس سليمة، اضافة للدور المجتمعي الذي تحرص عليه مجموعة أندية سيتي كلوب بربط الناشئين والشباب من أبنائها ومحيط مجتمعاتها بممارسة الرياضة مما يساهم في خلق جيل يكون أحد مقومات الجمهورية الجديدة.



بطل سيتى كلوب فى السباحة



سيتى كلوب



سيتى كلوب

وأكد رئيس جهاز السباحة أنه ونائبه الكابتن محمد مسعد والمدير الفني الدكتور محمد محجوب على تواصل دائم بكافة فروع السباحة من خلال الجولات اليومية الميدانية اضافة إلى التواصل الإلكتروني من أجل الاطمئنان على نجاح الخطة الموحدة وتحقيق الهدف الموضوع من إدارة المجموعة برئاسة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة الذي نلقى منه كل تشجيع ورعاية و الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة بالإضافة إلى الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع الرياضة.