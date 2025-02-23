شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكرة النسائية تصل القاهرة وتتوجه للإسماعيلية لخوض مباراة رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للكرة النسائية وتوجهت مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة العودة أمام رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر لها السادسة مساء بعد غد، الثلاثاء، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

يضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تُقام مباراة العودة في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.