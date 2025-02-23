شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. صلاح مصدق يسجل ظهورا مميزا أمام الأهلى فى القمة 129 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صلاح مصدق لاعب الزمالك الجديد فى مباراة القمة أمام الأهلى مساء أمس، السبت، كاملة، فى مركز المدافع الأيمن ولمس الكرة 50 مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 79%، حيث منح زملاءه 43 تمريرة، بينها 34 صحيحة.

وقام صلاح الدين بمراوغتين صحيحتين، بينما لم تتم مراوغته خلال مباراة القمة، وشتت الكرة 3 مرات، وأرسل 7 تمريرات طولية بينها تمريرتين صحيحتين، ودخل في صراعات أرضية انتصر في 2 منها، كما فاز بصراعين هوائيين بنسبة نجاح 100%، وخسر الكرة 10 مرات، بينما تحصل على مخالفتين.

نتيجه مباراه الاهلى والزمالك فى قمة الأمس هى التعادل 1 - 1 لكل فريق، وجاء الهدفان بنكهة مغربية، حيث تقدم للأهلى أشرف بن شرقى قبل أن يدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود بنتايج.

نجح أشرف بن شرقى في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 72 من رأسية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك، وفى الدقيقة 84 سجل بنتايج هدف التعادل للزمالك من تمريرة حريرية من عمر جابر وضعته أمام شباك الأهلى، بعد فشل الشناوى وأشرف دارى في التعامل مع الكرة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.