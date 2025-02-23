شكرا لقرائتكم خبر عن كريم التركي يتوج ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 01:06 م

توج البطل المصري الواعد كريم التركى بلقب بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها كندا خلال الفترة بين 18 إلى 23 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وفاز كريم التركي في الدور النهائي على الانجليزي توم والش المصنف الثاني بالبطولة، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 6-11, 11-6, 17-15.

وكان البطل المصري الصاعد فاز فى نصف النهائي على الإسرائيلى دانيال بوليشوك بنتيجة 3-0، في مباراة سريعة استغرقت 34 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط 11-4, 11-7, 11-9.

وشهدت البطولة مشاركة كريم التركي وسيف الشناوي، من مصر، حيث ودع سيف الشناوي منافسات البطولة من الدور التمهيدي، بينما أكمل كريم التركي مشواره إلى المباراة النهائية.