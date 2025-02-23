شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مستقبل مارسيل كولر بعد أخطاء مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالأحد، 23 فبراير 2025 11:09 ص
يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديداً بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا، بعد الأخطاء التى وقع فيها المدرب خلال مباراة القمة أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
وقال مصدر في الأهلي، إن رؤية إدارة النادي، سواء لجنة التخطيط للكرة أو رئيس النادي أو المدير الرياضي، تجاه مارسيل كولر تغيّرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك اقتناع تام بما يقدمه المدرب السويسري، خاصة فى ظل الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها المدير الفني فى إدارته للمباريات الماضية، وآخرها مباراة القمة، رغم كوكبة النجوم التى يضمها المارد الأحمر حالياً.انتقادات لكولر بسبب إدارة المباريات والتغييرات المتأخرة في الأهلي
الأهلي يغلق صفحة القمة ويبدأ التحضير لمواجهة حرس الحدود
ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.
ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
نظام جديد للدوري المصري: مرحلة واحدة ومجموعتان للتتويج والهبوط
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.
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