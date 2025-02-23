شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مستقبل مارسيل كولر بعد أخطاء مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وتحديداً بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا، بعد الأخطاء التى وقع فيها المدرب خلال مباراة القمة أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال مصدر في الأهلي، إن رؤية إدارة النادي، سواء لجنة التخطيط للكرة أو رئيس النادي أو المدير الرياضي، تجاه مارسيل كولر تغيّرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد هناك اقتناع تام بما يقدمه المدرب السويسري، خاصة فى ظل الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها المدير الفني فى إدارته للمباريات الماضية، وآخرها مباراة القمة، رغم كوكبة النجوم التى يضمها المارد الأحمر حالياً.

وشدد المصدر على أن كولر لم يعد يُدير المباريات بشكل جيد، وتسبب في خسارة الأهلي أكثر من مباراة، بل وأكثر من بطولة بسبب التشكيل الخاطئ، والإصرار على إجراء تغييرات متأخرة في المباريات، كما أنه صاحب رؤية مترددة فى تقييم اللاعبين، ففي بعض الأحيان يطلب من النادي الاستغناء عن بعض اللاعبين ثم يُفاجئ الجميع بالاعتماد على هؤلاء اللاعبين.

انتقادات لكولر بسبب إدارة المباريات والتغييرات المتأخرة في الأهلي

وواصل المصدر أخطاء المدير الفني زادت بشكل واضح خلال الفترة الماضية لذا تتجه النية إلى الاستغناء عن خدماته بنهاية كاس العالم للأندية (صيف 2025) وعدم استمراره لنهاية عقده في صيف 2026، وأوضح المصدر أن إقالة كولر قبل نهاية الموسم الجاري واردة، لكن حال زيادة إستمرار النتائج السيئة لفريق الكرة. الأهلي يغلق صفحة القمة ويبدأ التحضير لمواجهة حرس الحدود الأهلي يغلق صفحة القمة ويبدأ التحضير لمواجهة حرس الحدود

فى سياق آخر، أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

نظام جديد للدوري المصري: مرحلة واحدة ومجموعتان للتتويج والهبوط

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.