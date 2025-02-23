شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يواصل الغياب عن الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 فبراير 2025 01:00 م

يواصل عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بسبب الشد العضلى الذى تعرض له اللاعب فى التدريبات التى سبقت مباراة القمة أمام الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1.

ووضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى برنامجا تأهيليا لعمر كمال عبد الواحد لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.