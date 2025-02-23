شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايج فى مباراة القمة.. 21 تمريرة ومراوغات صحيحة بنسبة 100 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود بنتايج لاعب الزمالك بمستوى مميز في مباراة القمة 129 أمام الأهلى، التى أقيمت أمس السبت بإستاد القاهرة وانتهت بالتعادل الايجابى 1 – 1 بين القطبين.

محمود بنتايج ثالث أكثر اللاعبين فوزًا بالصراعات المشتركة في مباراة القمة، حيث كسب 7 صراعات من 10، من بينها فوزه بـ 5 صراعات أرضية من 7، وصراعين هوائيين من ثلاثة.

ووفقًا لشبكة سوفا سكور، فقد بنتايك الكرة 22 مرة، وارتكب مخالفة وحيدة، بينما تحصل على مخالفتين، ووصلت دقة تمريراته إلى 60%، حيث مرر 21 كرة صحيحة.

أرسل بنتايك كرتين عرضيتين، لم ينجح لاعبو الزمالك في الوصول لهما، بينما أرسل 3 كرات طولية، وقام بمراوغة ناجحة من محاولتين، وقام بـ "تاكلينج" مرتين.

المراوغات الصحيحة 6/6 بنسبة 100%، وحصد بنتايج جائزة رجل المباراة تتويجا لمجهوده فى اللقاء.