شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا فى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

ويضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تُقام مباراة العودة فى السادسة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني فى لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.