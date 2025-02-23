شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو وزد إف سي يحسمان مصير عماد سليمان فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

منح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الفرصة لعماد سليمان المدير الفني المؤقت لفريق الكرة في مباراتى فاركو وزد إف سى المقبلتين بالدوري لتحديد مصيره النهائي، سواء بالاستمرار في منصبه أو توجيه الشكر له والبحث عن مدرب آخر يقود الدراويش في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان المجلس قرر تعيين جهاز فنى مؤقت بعد الموافقة على رحيل حمد إبراهيم عن منصبه يضم كلا من عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوى مدربا، وكابتن أحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.



وكان عماد سليمان قد شغل منصب المشرف على الكرة، قبل تعيينه كمدير فني مؤقت للإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم عقب الخسارة من الجونة في الدوري.