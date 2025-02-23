الامارات | 58 طياراً يتنافسون في البطولة الدولية السادسة للطيران الشراعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت منافسات بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 58 متسابقا ومتسابقة من أفضل الطيارين الشراعيين في العالم يمثلون 17 دولة.

ويأتي تنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية لهذه البطولة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة تلك الرياضة داخل الدولة وفي المنطقة بشكل عام، وتوفير منصة تنافسية عالمية للرياضيين لاستعراض مهاراتهم في بيئة احترافية متميزة.

وقال اتحاد الرياضات الجوية في بيان صحافي اليوم الأحد إن بطولة الشارقة الدولية تشهد منافسة قوية بين الطيارين الشراعيين، وسط مستويات وأداء عال ومهارات استثنائية.

من جهته، قال اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: "إن الدعم المتواصل من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي للرياضات الجوية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير هذا المجال وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذه الرياضات".

وأضاف البيان: "تنظيم النسخة السادسة من بطولة الشارقة للطيران الشراعي في جبل الفاية هو دليل على التزامنا المستمر بتطوير الرياضات الجوية وتعزيز مكانتها في دولة الإمارات والمنطقة وهذه البطولة تمثل منصة عالمية للمهتمين بالطيران الشراعي وتساهم في نشر ثقافة هذه الرياضة وتعزيز شعبيتها".

ومع استمرار المنافسات، يترقب عشاق الطيران الشراعي سباقات مثيرة خلال الأيام القادمة، حيث يزداد التحدي بين المتسابقين مع اقتراب الحسم في مختلف الفئات سيما وانه تم استحداث عدة مسابقات بينها مسابقة الكرافانات الى جانب مسابقة دقة الهدف فردي وجماعي.