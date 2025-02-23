راموس يخوض مباراته الاولى في المكسيك بعد غياب لثمانية أشهر

الرياص - اسماء السيد - مكسيكو : خاض المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس مباراته الأولى في الدوري المكسيكي لكرة القدم مع رايادوس دي مونتيري التي انتهت بفوز فريقه ليعود أسطورة ريال مدريد الى الملاعب بعد غياب لثمانية أشهر.

وحمل راموس (38 عاما) شارة القيادة في أول مباراة له في الدوري المكسيكي، والتي فاز بها فريقه على سان لويس 3 1.

وتابع اللقاء أكثر من 53 ألف متفرج في ملعب "بي بي في إيه" قبل أن يخرج نجم ريال وباريس سان جرمان الفرنسي السابق من الملعب في الدقيقة 80 في الوقت الذي كان مونتيري متقدما فيه 3 0، قبل أن يقلص سان لويس النتيجة.

وقال راموس، المتوج بكأس العالم 2010 مع "لا روخا"، والذي لم يلعب منذ أيار/مايو 2024 عندما كان يرتدي قميص نادي إشبيلية الذي انضم اليه لموسم واحد "كنت أتطلع حقا للعودة إلى الملعب".

ورحب مدربه الجديد الارجنتيني مارتن ديميكيليس "بقدوم لاعب يملك تاريخا وخبرة كبيرة مثل سيرجيو راموس".