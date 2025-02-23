شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عدم احتفال أشرف بن شرقي بهدفه فى مرمى الزمالك "سلوك راقٍ" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن تصرف أشرف بن شرقى لاعب الأهلى الجديد بعدم الاحتفال بتسجيل هدف فى مرمى الزمالك "فريقه السابق" فى قمة الجولة الـ 15 بالدورى، والتى انتهت بالتعادل، "سلوك راقٍ".

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن مثل هذا التصرف يوضح مدى رقى اللاعب، وهذا ما نحب أن نشاهده فى الملاعب بصفة دائمة فى رياضة كرة القدم.

وعادل المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، انجاز إمام عاشور بين لاعبي الجيل الحالي، بعدما نجح الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء في هز شباك فريقه السابق نادي الزمالك.

وسجل أشرف بن شرقي هدف التقدم للنادي الأهلي على حساب الزمالك في مباراة القمة 129، التى جمعت القطبين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

وانتقل إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، وكان المغربي قد سبق له تسجيل هدفين في الأهلي خلال لعبه مع الزمالك.

وانفرد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، برقم مميز قبل مواجهة الكلاسيكو، حيث كان يعتبر اللاعب الوحيد بين الجيل الحالي الذي سجل في شباك الفريقين.

وكان إمام عاشور قد سجل هدفاً في فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر موسم 2022 ليتوج الأبيض باللقب، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الأهلي، حيث نجح عاشور في التسجيل أيضاً بشباك الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2023.