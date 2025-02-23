شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك يغادر القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر القاهرة اليوم، الأحد، طاقم الحكام النرويجى بقيادة إسبين اسكوس الذى أدار مباراة الاهلى والزمالك مساء أمس فى الجولة الـ15 من عمر الدورى المصرى الممتاز.

وانتهت مباراة الأهلى والزمالك أمس فى القمة 129 بالتعادل الإيجابى 1 - 1 ، وسجل هدف الأهلى أشرف بن شرقى بينما تعادل محمود بنتايج للزمالك.

ويضم الطاقم النرويجى إسبين إسكوس حكم للساحة ومعه جان إيريك إنجان وإسحق باشيفكين كمساعدين وعثمان إسلام حكماً رابعاً، والثنائي توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.

إسكوس من مواليد 24 يونيو 1988 بالعاصمة أوسلو، وبدأ مشواره مع الصافرة في 2005 وتقلد الشارة الدولية عام 2017 وأصبح من حكام النخبة في أوروبا والعالم خلال السنوات الأخيرة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.