شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيراميدز المستفيد الوحيد من تعادل الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن فريق بيراميدز هو المستفيد الوحيد من تعادل الأهلى والزمالك بهدف لكل منهما فى القمة رقم 129 التى جمعت الفريقين بالجولة الـ 15 بالدورى الممتاز باستاد القاهرة مساء السبت، لمواصلة الصدارة.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الزمالك استفاد من هذا التعادل من الناحيتن المعنوية والنفسية لخلق نوع من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن فوز بيراميدز على طلائع الجيش، حال تحقيقه، سينفرد بالصدراة بفارق كبير عن الأهلى والزمالك.

ويلتقي فريق بيراميدز مع طلائع الجيش فى السابعة مساءً بختام فعاليات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش لن تكون سهلة على الفريق السماوي ، خاصة في ظل وجود عبد الحميد بسيونى على رأس القيادة الفنية للطلائع الذى يرغب فى مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية أمام زد بهدف دون رد.

بينما يسعي بيراميدز لحصد النقاط الثلاث ومواصلة صدارة الدوري الممتاز لتحقيق حلم التتويج باللقب علي حساب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويعتمد المدير الفني الكرواتي يورتشيتش علي العديد من الأوراق الرابحة، وفي مقدمتهم مصطفي فتحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي و محمد الشيبي ومعهم بلاتي توريه ومهند لاشين.