شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يحقق مكاسب عديدة فى ظهور أول مميز بعد العودة للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

سجل المغربي أشرف بن شرقي ظهوراً مميزاً بعد عودته من جديد إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، ليظهر فى مواجهة فريقه السابق الزمالك، في أول مباراة بالقميص الأحمر، ويخطف أنظار الجميع خلال القمة 129 التي جمعت القطبين أمس، السبت، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أشرف بن شرقي يعادل إنجاز إمام عاشور ويهز شباك الأهلي والزمالك

عادل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، إنجاز إمام عاشور بين لاعبي الجيل الحالي، بعدما نجح الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء في هز شباك فريقه السابق نادي الزمالك، وسجل هدف التقدم للنادي الأهلي على حساب الزمالك في مباراة القمة 129، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل.

وانتقل أشرف بن شرقي إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، وكان المغربي قد سبق له تسجيل هدفين في الأهلي خلال لعبه مع الزمالك.

أشرف بن شرقي يسجل هدفه رقم 100



سجل أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية، بعد إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك بالدقيقة 72 من عمر مباراة القمة ليقتحم قائمة أصحاب المائة هدف بعد تسجيله في أول ظهور له مع الفريق الأحمر.

أشرف بن شرقي يكسب احترام الجماهير

رغم تسجيله في شباك فريقه السابق، حصد أشرف بن شرقي احترام جماهير الأهلي والزمالك، بعدما رفض الاحتفال عقب تسجيله لهدف الأهلي، معرباً عن احترامه لجماهير الزمالك، وهو ما انعكس بردود أفعال إيحابية أشادت باللاعب من عشاق القطبين.