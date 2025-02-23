شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على إعلان تمديد عقد محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى، فى الأيام الحالية، الرتوش الأخيرة على ملف تمديد تعاقد محمد الشناوى قائد الفريق، تمهيداً للإعلان بشكل رسمي، بعدما اتفق الحارس الدولى مع مسئولى ناديه بشكل نهائي على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وارتبط اسم محمد الشناوي بالكثير من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية، أبرزها عرض مُغرٍ من نادي الشباب السعودي الذي حاول ضم الحارس الدولي أكثر من مرة آخرها خلال يناير الماضي.

ورفض الشناوي الإغراءات الخليجية وأبرزها من السعودية، وقرر تجديد عقده مع الأهلي لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات التي حققها على مدار السنوات، لاسيما أن دوره مؤثر مع الفريق سواء كلاعب مهم أو كقائد للفريق.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.