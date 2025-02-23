شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. التعادل 1-1 يحسم القمة 129 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجه مباراه الاهلي والزمالك فى القمة رقم 129، والتى أقيمت مساء أمس السبت باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ15 بالدورى المصرى الممتاز، هى التعادل الإيجابى بين القطبين.

نتيجه مباراه الاهلي والزمالك

نتيجه مباراه الاهلى والزمالك فى قمة الأمس هى التعادل 1 - 1 لكل فريق، وجاء الهدفان بنكهة مغربية، حيث تقدم للأهلى أشرف بن شرقى قبل أن يدرك الزمالك التعادل بتوقيع محمود بنتايج.

نجح أشرف بن شرقى في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 72 من رأسية سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك، وفى الدقيقة 84 سجل بنتايج هدف التعادل للزمالك من تمريرة حريرية من عمر جابر وضعته أمام شباك الأهلى، بعد فشل الشناوى وأشرف دارى في التعامل مع الكرة، لينتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

نتيجه مباراه الاهلى والزمالك

نتيجه مباراه الاهلى والزمالك جاءت لمصلحة فريق بيراميدز الذى مازال يتربع على قمة جدول الدورى، بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بينما حل الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف نتيجه مباراة الاهلى و الزمالك التي أقيمت مساء أمس، السبت، ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز. ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

كولر يغلق ملف نتيجه مباراه الاهلى والزمالك