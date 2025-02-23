شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بيراميدز وطلائع الجيش.. استعدادات أمنية لتأمين موقعة صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم بكل دقة وحذر لتأمين مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، التي تُختتم بها فعاليات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، والتي ستنطلق في السابعة مساءً.

وتم تشكيل فرق أمنية متخصصة من المجموعة الإفريقية لضمان تأمين الأبواب الرئيسية للاستاد، بالإضافة إلى تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، لخلق جو من الأمان والطمأنينة لكل الحضور.

لكن هذه المواجهة لن تكون سهلة على الفريق السماوي، الذي يواجه تحديًا قويًا أمام طلائع الجيش، الذي يقوده فنياً عبد الحميد بسيوني، الرجل الذي يأمل في مواصلة انتصاراته بعد فوز مستحق في الجولة الماضية على حساب فريق زد بهدف نظيف. بينما يطمح بيراميدز في حصد النقاط الثلاث، ومواصلة تصدره لجدول الدوري الممتاز، في محاولة لتحقيق حلم التتويج باللقب، وسط منافسة شديدة من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

ويعتمد المدير الفني الكرواتي، يورتشيتش، على تشكيله القوي، مستفيدًا من عدة أوراق رابحة، أبرزها مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وليد الكرتي، محمد الشيبي، بلاتي توريه، ومهند لاشين، لتحقيق الفوز الذي يعزز من موقف الفريق في صراع القمة.

ومن خلال 14 مباراة خاضها في الدوري، حصد بيراميدز 33 نقطة، بفوزه في 10 مباريات، وتعادله في 3، وتلقيه خسارة واحدة. بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، من 5 انتصارات، مثلها تعادلات، و4 هزائم. صراع مشوق على النقاط بين الفريقين، وسط آمال وطموحات لا تنتهي.